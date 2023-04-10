Эрдоган принял участие в церемонии ввода в строй первого десантного корабля

На службу ВМС Турции запущен первый десантный корабль TCG ANADOLU, на котором будут размещены новейшие беспилотники Bayraktar TB3. В церемонии ввода в строй корабля принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На службу ВМС Турции запущен первый десантный корабль TCG ANADOLU, на котором будут размещены новейшие беспилотники Bayraktar TB3. В церемонии ввода в строй корабля принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как передает Report, об этом агентство Anadolu.

"Флагман турецких ВМС, десантный корабль TCG ANADOLU - предмет гордости для всей Турции", - заявил Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что TCG Anadolu является первым военным судном в мире, предназначенным и для дислокации ударных БПЛА.

"Десантный корабль обладает всеми возможностями для использования в военных и гуманитарных операциях в любой точке мира. Благодаря судну TCG Anadolu, Турция войдет в число мировых лидеров в сфере технологий, систем и решений, меняющих ситуацию на местах", - сказал Эрдоган.

Он напомнил, что реализации проекта стартовала 30 апреля 2016 года. Судно было спущено на воду в мае 2019 года, а с июня 2022 года продолжались испытания флагмана турецкого флота.

"Уровень отечественных технологий на судне достигает 70%. В проекте была задействована 131 отечественная подрядная компания", - отметил президент.

Он отметил, что на судне длиной 231 метр и шириной в 32 метра возможно размещение десанта численностью в батальон, что позволяет оперативно перебрасывать силы в любую часть региона.

"Судно рассчитано в целом на перевозку 94 единиц техники, в том числе 13 танков, 27 БТР-амфибий и 6 БТР. На палубе могут размещаться 10 вертолетов и 11 ударных БПЛА. Ангар судна рассчитан еще на 19 вертолетов и 30 дронов. Судно также может вмещать также четыре катера", - продолжил президент, добавив, что на судне также работает госпиталь с 2 операционными.

Эрдоган отметил, что развитие отечественного оборонпрома было непростой задачей.

По его словам, за последние два десятилетия турецкий оборонный комплекс совершил рывок, который можно смело назвать «технологической революцией».

"Еще 20 лет назад, когда мы только пришли к власти, бюджет оборонных проектов Турции составлял 5,5 млрд долларов, тогда как сегодня мы говорим уже о цифре в более 60 млрд долларов. Объем экспорта оборонной продукции достиг рекордных 4,4 млрд долларов. Уровень импортозамещения в оборонном секторе и вовсе находится на уроне 80%. Все это – показатели успехов современной Турции", - подчеркнул он.

"Число оборонных проектов в Турции за последние десятилетия возросло с 62 до 750, а количество компаний в сфере ВПК достигло 2 700", - отметил турецкий лидер.