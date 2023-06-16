Эрдоган принял участие в открытии после реставрации мечети Ваникёй в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает участие в церемонии открытия мечети Ваникёй в районе Ускюдар (Стамбул) после реставрации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает участие в церемонии открытия мечети Ваникёй в районе Ускюдар (Стамбул) после реставрации.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT Haber.

"Власти Турции нацелены на защиту наследия страны. Наглядным показателем тому является восстановление и реставрация культурных и исторических объектов", - отметил турецкий лидер.

Он напомнил, мечеть, построенная 358 лет назад у берегов Стамбульского пролива (Босфор), серьезно пострадала 2,5 года назад в результате пожара, вследствие чего было принято решение о ее реставрации.

"Мечети – это не просто религиозные объекты, но и свидетельство исторических корней турецкого народа на этих землях - мост, связывающий нас с тысячелетней историей", - сказал Эрдоган, подчеркнув значимость бережного отношения к историческим объектам.

По словам Эрдогана, за последние 20 лет объем инвестиций в Стамбул превысили 812 млрд лир.

Турецкий лидер также отметил, что с 2002 года только по линии Управления фондов Турции отреставрировано 5,5 тыс. объектов наследия.