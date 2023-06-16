О нас

Эрдоган принял участие в открытии после реставрации мечети Ваникёй в Стамбуле

Эрдоган принял участие в открытии после реставрации мечети Ваникёй в Стамбуле Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает участие в церемонии открытия мечети Ваникёй в районе Ускюдар (Стамбул) после реставрации.
В регионе
16 июня 2023 г. 15:30
Эрдоган принял участие в открытии после реставрации мечети Ваникёй в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает участие в церемонии открытия мечети Ваникёй в районе Ускюдар (Стамбул) после реставрации.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT Haber.

"Власти Турции нацелены на защиту наследия страны. Наглядным показателем тому является восстановление и реставрация культурных и исторических объектов", - отметил турецкий лидер.

Он напомнил, мечеть, построенная 358 лет назад у берегов Стамбульского пролива (Босфор), серьезно пострадала 2,5 года назад в результате пожара, вследствие чего было принято решение о ее реставрации.

"Мечети – это не просто религиозные объекты, но и свидетельство исторических корней турецкого народа на этих землях - мост, связывающий нас с тысячелетней историей", - сказал Эрдоган, подчеркнув значимость бережного отношения к историческим объектам.

По словам Эрдогана, за последние 20 лет объем инвестиций в Стамбул превысили 812 млрд лир.

Турецкий лидер также отметил, что с 2002 года только по линии Управления фондов Турции отреставрировано 5,5 тыс. объектов наследия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Erdogan attends reopening of Istanbul's Vanikoy mosque after major overhaul

Другие новости из категории

Официальный представитель МИД Турции назначен послом в России
Официальный представитель МИД Турции назначен послом в России
16 июня 2023 г. 15:18
Украинские ПВО сбили 12 ракет и два беспилотника
Украинские ПВО сбили 12 ракет и два беспилотника
16 июня 2023 г. 14:04
Президент ОАЭ: Готовы содействовать украинскому урегулированию
Президент ОАЭ: Готовы содействовать украинскому урегулированию
16 июня 2023 г. 13:44
В Турции заявили, что визит Путина находится на повестке
В Турции заявили, что визит Путина находится на повестке
16 июня 2023 г. 13:25
Палата адвокатов Армении передала петицию в офис ЕС в стране после избиения их коллеги
Палата адвокатов Армении передала петицию в офис ЕС в стране после избиения их коллеги
16 июня 2023 г. 13:13
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
16 июня 2023 г. 12:45
Дипломаты РФ могут приехать в генконсульство в Западном Зангезуре осенью
Дипломаты РФ могут приехать в генконсульство в Западном Зангезуре осенью
16 июня 2023 г. 12:25
Президент Армении находится с рабочим визитом в РФ
Президент Армении находится с рабочим визитом в РФ
16 июня 2023 г. 12:17
Глава МИД Украины обсудил с генсеком НАТО вопрос членства страны
Глава МИД Украины обсудил с генсеком НАТО вопрос членства страны
16 июня 2023 г. 12:07
Президент ЮАР прибыл в Украину
Президент ЮАР прибыл в Украину
16 июня 2023 г. 10:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi