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Эрдоган принял отставку главы Минфина

Эрдоган принял отставку главы Минфина Президент Турции Тайип Эрдоган принял отставку министра финансов и казначейства республики Берата Албайрака.
В регионе
9 ноября 2020 г. 23:43
Эрдоган принял отставку главы Минфина
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял отставку министра финансов и казначейства республики Берата Албайрака.

Как передает Report, об этом сообщила администрация турецкого лидера.

Сообщение об отставке Албайрака, который является зятем Эрдогана, из-за проблем со здоровьем появилось в воскресенье в официальном аккаунте министра в Instagram.

"Берат Албайрак распространил сообщение в соцсетях о своем прошении об отставке по состоянию здоровья. Наш президент рассмотрел это прошение и принял отставку министра", - заявила администрация турецкого лидера.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Xəzinədarlıq və maliyyə nazirinin istefasını qəbul edib

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