Эрдоган принял отставку главы Минфина

Президент Турции Тайип Эрдоган принял отставку министра финансов и казначейства республики Берата Албайрака.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял отставку министра финансов и казначейства республики Берата Албайрака.

Как передает Report, об этом сообщила администрация турецкого лидера.

Сообщение об отставке Албайрака, который является зятем Эрдогана, из-за проблем со здоровьем появилось в воскресенье в официальном аккаунте министра в Instagram.

"Берат Албайрак распространил сообщение в соцсетях о своем прошении об отставке по состоянию здоровья. Наш президент рассмотрел это прошение и принял отставку министра", - заявила администрация турецкого лидера.