Эрдоган: Турция готова содействовать переговорам по ядерному спору

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил главе МИД Ирана Аббасу Арагчи о готовности содействовать техпереговорам по ядерному спору, в том числе, встрече лидеров США и Ирана.
Как сообщает Report, об этом сообщили в его канцелярии
17:52
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Стамбуле министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи.
Как сообщает Report со ссылкой на GDH, стороны обсудили ситуацию в регионе.
Отметим, что 21 июня в Стамбуле прошла 51-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества.