Эрдоган: Турция готова содействовать переговорам по ядерному спору

Эрдоган принял главу МИД Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил главе МИД Ирана Аббасу Арагчи о готовности содействовать техпереговорам по ядерному спору, в том числе, встрече лидеров США и Ирана.

Как сообщает Report, об этом сообщили в его канцелярии

17:52

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Стамбуле министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи.

Как сообщает Report со ссылкой на GDH, стороны обсудили ситуацию в регионе.

Отметим, что 21 июня в Стамбуле прошла 51-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества.