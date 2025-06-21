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Эрдоган: Турция готова содействовать переговорам по ядерному спору

Эрдоган: Турция готова содействовать переговорам по ядерному спору Эрдоган принял главу МИД Ирана
В регионе
21 июня 2025 г. 18:13
Эрдоган: Турция готова содействовать переговорам по ядерному спору

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил главе МИД Ирана Аббасу Арагчи о готовности содействовать техпереговорам по ядерному спору, в том числе, встрече лидеров США и Ирана.

Как сообщает Report, об этом сообщили в его канцелярии

17:52

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Стамбуле министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи.

Как сообщает Report со ссылкой на GDH, стороны обсудили ситуацию в регионе.

Отметим, что 21 июня в Стамбуле прошла 51-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества.

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Версия на английском языке Erdogan meets with Iranian Foreign Minister
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan İran XİN-in başçısını qəbul edib

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