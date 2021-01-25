О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эрдоган: Прилагаются усилия по спасению заложников судна

Эрдоган: Прилагаются усилия по спасению заложников судна Власти Турции продолжают осуществлять интенсивные усилия по спасению моряков, похищенных в результате нападения пиратов на турецкое грузовое судно MOZART у берегов Нигерии.
В регионе
25 января 2021 г. 01:14
Эрдоган: Прилагаются усилия по спасению заложников судна
Реджеп Тайип Эрдоган

Власти Турции продолжают осуществлять интенсивные усилия по спасению моряков, похищенных в результате нападения пиратов на турецкое грузовое судно MOZART у берегов Нигерии.

Как передает Report со ссылкой на "Habertürk", об этом сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с одним из капитанов корабля - Фурканом Яреном.

В Управление по связям с общественностью Администрации главы турецкого государства подчеркнули, что президент Эрдоган внимательно следит за развитием ситуации.

Глава государства был проинформирован о состоянии здоровья трех членов экипажа, которые пострадали в результате инцидента.

Контейнеровоз MOZART под флагом Либерии накануне подвергся атаке морских пиратов в 180 милях от берегов города Лагос в Нигерии.

Пираты взяли в заложники 15 членов экипажа - граждан Турции. В стычке был убит член экипажа - этнический азербайджанец.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Girov götürülən dənizçilərin xilası üçün səylər davam etdirilir

Новости партнеров

Другие новости из категории

Турция запускает новый патрульный самолет
ФотоТурция запускает новый патрульный самолет
24 января 2021 г. 19:14
В Ереване автомобилисты протестуют против Пашиняна
В Ереване автомобилисты протестуют против Пашиняна
24 января 2021 г. 13:19
Названо число жертв коронавируса в Армении за сутки
Названо число жертв коронавируса в Армении за сутки
24 января 2021 г. 12:01
Названо число новых случаев коронавируса в Грузии
Названо число новых случаев коронавируса в Грузии
24 января 2021 г. 11:16
Американский эсминец зашел в Черное море
Американский эсминец зашел в Черное море
23 января 2021 г. 22:28
Зариф: Иран готов сотрудничать с США
Зариф: Иран готов сотрудничать с США
23 января 2021 г. 20:53
Задержанную Юлию Навальную отпустили из полиции
Задержанную Юлию Навальную отпустили из полиции
23 января 2021 г. 20:15
В Турции спустили на воду первый фрегат собственного производства
В Турции спустили на воду первый фрегат собственного производства
23 января 2021 г. 18:35
МВД РФ: Около 4 тыс. человек участвуют в незаконной акции в Москве
МВД РФ: Около 4 тыс. человек участвуют в незаконной акции в Москве
23 января 2021 г. 16:39
Зять Саргсяна: Соросовским кругам поручено подстегнуть антироссийскую риторику
Зять Саргсяна: Соросовским кругам поручено подстегнуть антироссийскую риторику
23 января 2021 г. 16:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi