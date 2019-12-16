​Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкий парламент может принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки в ответ на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

"Мы открыли более миллиона документов о событиях 1915 года. Приезжайте, изучайте. Мы говорим с документами в руках. Нам также нужно выступать против вас с такими же решениями нашего парламента. И мы это будем делать. Разве можно молчать об индейцах, говоря об Америке? Это позорная страница США", - сказал Эрдоган в эфире телеканала A Haber, передает Report.