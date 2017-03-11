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    Эрдоган пригрозил ответить на отказ Нидерландов пускать в страну Чавушоглу

    Запрещайте нашим министрам иностранных дел летать сколько вам угодно, но теперь давайте посмотрим, как ваши рейсы будут садиться в Турции

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры в связи с решением Нидерландов отозвать разрешение на посадку самолета министра иностранных дел страны Мевлюта Чавушоглу.

    Об этом передает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс.

    "Запрещайте нашим министрам иностранных дел летать сколько вам угодно, но теперь давайте посмотрим, как ваши рейсы будут садиться в Турции", - сказал президент.

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