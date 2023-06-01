О нас

Эрдоган пригласил Жапарова на свою инаугурацию

Эрдоган пригласил Жапарова на свою инаугурацию Президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и получил приглашение на инаугурацию.
В регионе
1 июня 2023 г. 15:18
Эрдоган пригласил Жапарова на свою инаугурацию

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и получил приглашение на инаугурацию.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Кыргызстан, об этом сообщает пресс-служба главы КР.

"Садыр Жапаров тепло поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах, пожелав дальнейшего процветания и развития братскому турецкому народу. В свою очередь президент Турции, поблагодарив за теплые пожелания, пригласил Садыра Жапарова на церемонию инаугурации", - говорится в сообщении.

Президенты также обсудили актуальные направления кыргызско-турецкого сотрудничества и перспективы совместного взаимодействия.

Ранее сообщалось, что инаугурация Эрдогана может состояться в субботу, 3 июня.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qırğız Prezidenti Ərdoğana zəng edib

Экслюзивные новости

Советник президента Литвы: Солнечная энергетика – новый этап взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном
Советник президента Литвы: Солнечная энергетика – новый этап взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном
1 июня 2023 г. 10:30
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
31 мая 2023 г. 13:56
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi