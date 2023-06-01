Эрдоган пригласил Жапарова на свою инаугурацию

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и получил приглашение на инаугурацию.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и получил приглашение на инаугурацию.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Кыргызстан, об этом сообщает пресс-служба главы КР.

"Садыр Жапаров тепло поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах, пожелав дальнейшего процветания и развития братскому турецкому народу. В свою очередь президент Турции, поблагодарив за теплые пожелания, пригласил Садыра Жапарова на церемонию инаугурации", - говорится в сообщении.

Президенты также обсудили актуальные направления кыргызско-турецкого сотрудничества и перспективы совместного взаимодействия.

Ранее сообщалось, что инаугурация Эрдогана может состояться в субботу, 3 июня.