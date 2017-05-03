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    Эрдоган пригласил Путина посетить саммит ОЧЭС

    Хочу пригласить господина Путина на саммит по случаю 25-летней годовщины создания Организации черноморского экономического сотрудничества

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить саммит Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Стамбуле, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Хочу пригласить господина Путина на саммит по случаю 25-летней годовщины создания Организации черноморского экономического сотрудничества, который будет проведен 22 мая этого года в Стамбуле", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным.

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