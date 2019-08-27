Эрдоган пригласил Путина на "Технофест" в Стамбуле

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского лидера Владимира Путина на технологический фестиваль в Стамбуле в сентябре.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", свое приглашение турецкий президент озвучил, выступая на трибуне в честь открытия авиакосмического салона МАКС-2019.

"Мы проводим в этом году авиационный, воздушный, технический фестиваль "Технофест" в Стамбуле. В прошлом году мы впервые провели такой фестиваль, такую выставку, в которой приняли участие более 550 тысяч человек, в этом году мы проведем второй фестиваль с 17 по 22 сентября, в котором ожидаем участие более миллиона участников. Мы приглашаем весь российский народ на этот фестиваль и, в первую очередь, господина президента Путина", - сказал он.

Глава турецкого государства рассказал, что под лозунгом "Будущее на небесах" в Турции за последние годы было сделано многое для развития авиационной сферы. В частности, он напомнил, что "Турецкие авиалинии" являются ведущим мировым авиаперевозчиком. Он уточнил, что авиакомпания осуществляет 258 маршрутов в более чем 100 стран.