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Эрдоган пригласил Орбана на свою инаугурацию

Эрдоган пригласил Орбана на свою инаугурацию Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре по телефону поздравил президента Турции Тайипа Эрдогана с переизбранием на еще один пятилетний срок и получил от него приглашение на церемонию инаугурации.
В регионе
1 июня 2023 г. 00:24
Эрдоган пригласил Орбана на свою инаугурацию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре по телефону поздравил президента Турции Тайипа Эрдогана с переизбранием на еще один пятилетний срок и получил от него приглашение на церемонию инаугурации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши.

"Виктор Орбан поздравил главу государства с победой на выборах. Он отметил, что решение турецкого электората и стабильность Турции являются хорошей новостью для всей Европы, поскольку континент сталкивается со многими вызовами в области безопасности, и в связи с этим существует потребность в сильной и надежной Турции", - процитировало Хаваши информационное агентство MTI.

По словам пресс-секретаря, Эрдоган поблагодарил своего собеседника за поздравления, выразил готовность к дальнейшему развитию венгерско-турецких отношений и поздравил Орбана с юбилеем. В среду ему исполнилось 60 лет. Кроме того, Эрдоган передал Орбану "приглашение на церемонию своей инаугурации в Турции, которое премьер-министр Венгрии с благодарностью принял", сказал Хаваши.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Orbanı andiçməsinə dəvət edib

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