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Эрдоган прибыл в США для участия в саммите НАТО

Эрдоган прибыл в США для участия в саммите НАТО Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в США для участия в саммите глав государств и правительств стран-членов НАТО.
В регионе
9 июля 2024 г. 23:17
Эрдоган прибыл в США для участия в саммите НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в США для участия в саммите глав государств и правительств стран-членов НАТО.

Об этом Report передает со ссылкой на пресс-службу Администрации турецкого лидера.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что в рамках визита запланированы двусторонние встречи президента Турции с главами государств и правительств в Вашингтоне.

Напомним, что сегодня в американской столице начался саммит НАТО, который в этом году приурочен к 75-летию со дня подписания Североатлантического договора. В мероприятии принимают участие 32 члена альянса, а также лидеры Украины, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Главной темой саммита, проходящего под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга, станет поддержка Украины.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan NATO sammitində iştirak etmək üçün ABŞ-də səfərdədir

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