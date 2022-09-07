Эрдоган прибыл в Сербию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках балканского турне прибыл Сербию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках балканского турне прибыл Сербию.

Как передает Report со ссылкой на агентство «Анадолу», самолет с главой турецкого государства на борту встретили в Международном аэропорту имени Николы Теслы в Белграде президент Сербии Александр Вучич, посол Сербии в Анкаре Зоран Маркович, посол Турции в Белграде Хами Аксой, генконсул в Нови-Пазаре Башар Башол и сотрудники дипмиссии.

Президента Турции в рамках визита на Балканы сопровождают: его супруга Эмине Эрдоган, глава МИД Мевлют Чавушоглу, глава МВД Сулейман Сойлу, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр промышленности и технологий Мустафа Варанк, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, глава Минторга Мехмет Муш, министр транспорта и инфраструктуры Адил Караисмаилоглу, и.о. председателя Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш, зампред и пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, зампред Партии справедливости и развития Эфкан Ала, глава Женского крыла правящей партии Айше Кешир, глава Управления по религиозным делам, профессор Али Эрбаш, глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, глава Управления оборонпрома Исмаил Демир, глава Совета высшего образования Турции (YÖK) профессор Эрол Озвар.