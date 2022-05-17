Эрдоган прибыл в ОАЭ для выражения соболезнования в связи с кончиной президента

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл во вторник в Абу-Даби, чтобы выразить личные соболезнования в связи с кончиной президента ОАЭ шейха Халифы бен Заида Аль-Нахайяна.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл во вторник в Абу-Даби, чтобы выразить личные соболезнования в связи с кончиной президента ОАЭ шейха Халифы бен Заида Аль-Нахайяна.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, в Международном аэропорту Абу-Даби турецкого лидера встретил новый президент ОАЭ шейх Мухаммеда бен Заид Аль Нахайян.

Эрдоган выразил новому лидера ОАЭ соболезнования в связи с кончиной шейха Халифы бен Заида Аль-Нахайяна.

В состав турецкой делегации входят министр национальной обороны Хулуси Акар, зампред правящей Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, глава Национальной разведывательной службы Хакан Фидан, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и старший советник президента Сефер Туран.

04.21

Президент Реджеп Тайип Эрдоган совершит визит соболезнования в Абу-Даби (ОАЭ), в связи со смертью шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, бывшего президента Объединенных Арабских Эмиратов

Как передает Report, об этом сообщает "Анадолу".

Президент Эрдоган проведет двустороннюю встречу с президентом Объединенных Арабских Эмиратов и эмиром Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Ан-Нахайяном, говорится в заявлении Управления коммуникаций президента по случаю его завтрашнего визита.