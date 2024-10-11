Эрдоган прибыл в Белград для участия в заседании Совета сотрудничества высокого уровня

Заседание Совета сотрудничества высокого уровня между Турцией и Сербией, где будут председательствовать президенты двух стран - Реджеп Тайип Эрдоган и Александр Вучич, пройдет в Белграде.

Заседание Совета сотрудничества высокого уровня между Турцией и Сербией, где будут председательствовать президенты двух стран - Реджеп Тайип Эрдоган и Александр Вучич, пройдет в Белграде.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, президент Турции уже прибыл в Сербию.

В рамках визита ожидается подписание ряда документов для расширения сотрудничества между двумя странами, которые содействуют наращиванию объема двусторонней торговли до 5 млрд долларов.

Также будет организован сербско-турецкий бизнес-форум.