​Эрдоган прибыл в Москву для переговоров по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Россию, где у него запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в состав турецкой делегации входят главы МИД, Минобороны, министр казначейства и финансов и глава национальной разведывательной организации.

Ранее в Кремле сообщили, что переговоры Путина и Эрдогана запланированы в формате "один на один".

Как ожидается, лидеры обсудят урегулирование ситуации в Сирии с учётом обострения в Идлибе.