 Наверх

Эрдоган прибыл в Москву для переговоров по Сирии

​Эрдоган прибыл в Москву для переговоров по Сирии

© google.az

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Россию, где у него запланированы переговоры с  президентом РФ Владимиром Путиным

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в состав турецкой делегации входят главы МИД, Минобороны, министр казначейства и финансов и глава национальной разведывательной организации. 

Ранее в Кремле сообщили, что переговоры Путина и Эрдогана запланированы в формате "один на один". 

Как ожидается, лидеры обсудят урегулирование ситуации в Сирии с учётом обострения в Идлибе.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!