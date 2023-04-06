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Эрдоган: Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил Togg

Эрдоган: Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил Togg "Togg, первый отечественный электромобиль в Турции, действительно удобен и комфортный. Интенсивно продолжается строительство станций по всей стране.
В регионе
6 апреля 2023 г. 02:49
Эрдоган: Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил Togg

"Togg, первый отечественный электромобиль в Турции, действительно удобен и комфортный. Интенсивно продолжается строительство зарядных станций по всей стране".

Как сообщает Report, об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов в совместном прямом эфире телеканалов 24 TV, 360 и TV4.

"Ильхам бей выразил удовлетворение после того, как мы отправили ему автомобиль. Он также сказал, что это "очень, очень хорошая машина", - отметил он.

Напомним, что одним из первых заказчиков электромобиля Togg национального производства Турции, презентация которого состоялась 29 октября 2022 года, был глава нашего государства. 2 ноября прошлого года в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Ильхам Алиев передал поздравления по случаю начала массового производства глобальной технологической марки Togg, оказывающей услуги в сфере мобильности в Турции, и расценил это как новый успех турецкой промышленности. В заявлении для печати президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в ходе данного телефонного разговора президент Ильхам Алиев передал заказ на приобретение двух автомобилей Togg.

Автомобили Togg – "Памуккале", "Анадолу", "Гемлик", "Кула", "Олту", "Кападокья" - производятся в шести расцветках. Автомобиль выпускается в двух модификациях – с электрическим двигателем в 200 и 400 лошадиных сил. Самая мощная версия способна набирать скорость до 100 км/ч за 4,8 секунды. Максимальная дальность хода электромобиля составляет около 500 километров. Особое внимание при производстве автомобилей уделено их абсолютной безвредности для окружающей среды.

Уже обнародован и список 20 тысяч основных и 20 тысяч резервных победителей, получивших право на заказ модели Т10Х местного автомобиля Togg, который расценивается как реализация 60-летней мечты Турции. Список лиц, получивших в результате жеребьевки право на приобретение модели Т10Х, опубликован на официальном сайте Togg. Из 177 тысяч 467 человек, заранее заказавших данную модель, 20 тысяч человек стали обладателями местного автомобиля.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Togg”dan məmnundur”

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