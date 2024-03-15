О нас

Эрдоган прервал свое выступление на митинге в Турции из-за прозвучавшего азана

Эрдоган прервал свое выступление на митинге в Турции из-за прозвучавшего азана Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прервал свое выступление в провинции Хаккари на юго-востоке страны после того, как прозвучал азан (уведомление к молитве у мусульман).
В регионе
15 марта 2024 г. 20:30
Эрдоган прервал свое выступление на митинге в Турции из-за прозвучавшего азана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прервал свое выступление в провинции Хаккари на юго-востоке страны после того, как прозвучал азан (уведомление к молитве у мусульман).

Как передает Report,Кадры транслировал гостелеканал TRT Haber.

Азан позволяет мусульманам начать вечерний прием пищи во время священного месяца Рамадан, проводящийся после захода солнца (ифтар).

"Прошу прошенья, прозвучал азан. Постящиеся могут начать ифтар", — сказал Эрдоган лидер участникам митинга.

Он добавил, что на митинге, который был посвящен презентации кандидатов на пост глав муниципалитетов в ходе предстоящих 31 марта местных выборов, собралось порядка 30 тысяч человек.

Отмечается, что сам президент держит пост и участвует в ифтарах с представителями различных профессий.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
14 марта 2024 г. 18:02
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
14 марта 2024 г. 15:07
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
13 марта 2024 г. 15:00
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
13 марта 2024 г. 14:30
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
13 марта 2024 г. 14:02
Посол по климату: Швеция готова поддержать Азербайджан для успеха COP29
Посол по климату: Швеция готова поддержать Азербайджан для успеха COP29
13 марта 2024 г. 12:08
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
12 марта 2024 г. 13:46
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
11 марта 2024 г. 15:06
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
11 марта 2024 г. 14:33
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
9 марта 2024 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi