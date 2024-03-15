Эрдоган прервал свое выступление на митинге в Турции из-за прозвучавшего азана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прервал свое выступление в провинции Хаккари на юго-востоке страны после того, как прозвучал азан (уведомление к молитве у мусульман).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прервал свое выступление в провинции Хаккари на юго-востоке страны после того, как прозвучал азан (уведомление к молитве у мусульман).

Как передает Report,Кадры транслировал гостелеканал TRT Haber.

Азан позволяет мусульманам начать вечерний прием пищи во время священного месяца Рамадан, проводящийся после захода солнца (ифтар).

"Прошу прошенья, прозвучал азан. Постящиеся могут начать ифтар", — сказал Эрдоган лидер участникам митинга.

Он добавил, что на митинге, который был посвящен презентации кандидатов на пост глав муниципалитетов в ходе предстоящих 31 марта местных выборов, собралось порядка 30 тысяч человек.

Отмечается, что сам президент держит пост и участвует в ифтарах с представителями различных профессий.