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Эрдоган: Премьер Греции не знает правила протокола

Эрдоган: Премьер Греции не знает правила протокола Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис не знает правила протокола.
В регионе
7 октября 2022 г. 15:48
Эрдоган: Премьер Греции не знает правила протокола

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис не знает правила протокола.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам после пятничной молитвы в Стамбуле.

Турецкий лидер комментируя действия Мицотакиса на саммите Европейского политического сообщества в Праге сказал: "Хотя имя Мицотакиса не значилось в списке ораторов, греческий премьер выступил на саммите. Я был в числе основных выступающих и после моей речи, он без разрешения попытался мне ответить", - сказал Эрдоган, отметив, что не стал ввязываться в перепалку с премьером Греции.

"Подобное не подобает президенту Турции. Я не опущусь до этого уровня", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Yunanıstanın Baş naziri protokol qaydalarını bilmir”

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