Эрдоган: Премьер Греции не знает правила протокола

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис не знает правила протокола.
Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам после пятничной молитвы в Стамбуле.
Турецкий лидер комментируя действия Мицотакиса на саммите Европейского политического сообщества в Праге сказал: "Хотя имя Мицотакиса не значилось в списке ораторов, греческий премьер выступил на саммите. Я был в числе основных выступающих и после моей речи, он без разрешения попытался мне ответить", - сказал Эрдоган, отметив, что не стал ввязываться в перепалку с премьером Греции.
"Подобное не подобает президенту Турции. Я не опущусь до этого уровня", - подчеркнул он.