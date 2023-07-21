Эрдоган: Прекращение "зерновой сделки" может привести к голоду и волне миграции

Западные страны должны предпринять меры по "зерновой сделке", прекращение работы этого механизма приведет к голоду и волне миграции.

Западные страны должны предпринять меры по "зерновой сделке", прекращение работы этого механизма приведет к голоду и волне миграции.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Прекращение реализации черноморской зерновой инициативы повлечет за собой целый ряд последствий, включая рост мировых цен на продовольствие, голод в некоторых регионах и новые волны миграции. Мы без колебаний возьмем на себя инициативу по предотвращению этого…. Западные страны также должны принять меры по этому вопросу. Благодаря черноморской зерновой инициативе мы обеспечили поставку на мировые рынки более 33 млн зерновых, предотвратили глобальный продовольственный кризис, последствия которого будут гораздо более тяжелыми после глобальной пандемии и экономического кризиса", - отметил он.

Эрдоган сказал, что турецкая сторона будет использовать все инструменты дипломатии для решения данного вопроса.