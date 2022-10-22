Эрдоган предложил учредить в Турции конституционное положение о хиджабе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил внести в Конституцию страны положение о ношении женщинами хиджаба.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил внести в Конституцию страны положение о ношении женщинами хиджаба.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", принимавший участие в открытии объектов государственного значения в Малатье турецкий лидер прокомментировал предложение Республиканской народной партии о внесении в законодательство изменения, предусматривающего свободу волеизъявления женщин относительно ношения хиджаба.

"Мы никогда не делили наших женщин на носящие или не носящие хиджаб, но все же не смогли преодолеть эту дискриминацию в их сознании. Давайте проведем референдум, если этот вопрос не решается в парламенте, то пусть решает народ", - сказал Р.Т. Эрдоган.

Президент также отметил, что ношение хиджаба является правом человека.

Отметим, что в Турции долгое время женщинам было запрещено носить хиджаб в школах и общественных организациях.