Эрдоган предложил учредить в Турции конституционное положение о хиджабе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил внести в Конституцию страны положение о ношении женщинами хиджаба.
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"Мы никогда не делили наших женщин на носящие или не носящие хиджаб, но все же не смогли преодолеть эту дискриминацию в их сознании. Давайте проведем референдум, если этот вопрос не решается в парламенте, то пусть решает народ", - сказал Р.Т. Эрдоган.
Президент также отметил, что ношение хиджаба является правом человека.
Отметим, что в Турции долгое время женщинам было запрещено носить хиджаб в школах и общественных организациях.