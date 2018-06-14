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    Эрдоган предложил России совместно производить С-500

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину вместе производить зенитно-ракетные системы C-500. 

    "Россия предоставила нам кредит по С-400 на очень приемлемых условиях. На втором и третьем этапах мы приступим к коллективному производству. Возможно также совместное производство С-500",  - рассказал он телеканалу 24TV, передает Report.  

    Комплексы С-500 придут на смену комплексам С-400. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что они начнут поставляться в войска в 2020 году.

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