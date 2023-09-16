Эрдоган предложил России, Азербайджану и Армении встречу по Карабаху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил России, Азербайджану и Армении провести четырехстороннюю встречу по Карабаху на уровне лидеров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил России, Азербайджану и Армении провести четырехстороннюю встречу по Карабаху на уровне лидеров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал на пресс-конференции в Стамбуле.

"Да, в наших приоритетах провести переговоры в трехстороннем формате, как планировалось ранее. Но также мы предложили встретиться и в четырехстороннем формате. Передали такое предложение. То есть это я сам, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Я сказал, давайте встретимся, обсудим вместе шаги, которые необходимо сделать. На данный момент ни негативного, ни позитивного ответа на это предложение мы не получили", - сказал президент Турции.

Он подчеркнул, что инициатива о четырехсторонней встрече нацелена на то, чтобы "переговоры провели именно лидеры стран, имеющих отношение к проблеме, а не стороны, не связанные" с темой Карабаха. "Я еще раз буду обсуждать этот вопрос с Алиевым. Мы поработаем над конкретизацией и будем пристально следить за развитием", - сказал он.