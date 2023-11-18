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Эрдоган предложил изменения в избирательную систему Турции

Эрдоган предложил изменения в избирательную систему Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за отказ от требования о том, что для победы на президентских выборах кандидат должен набрать 50% голосов + один голос (сокращенно система "50+1").
В регионе
18 ноября 2023 г. 23:21
Эрдоган предложил изменения в избирательную систему Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за отказ от требования о том, что для победы на президентских выборах кандидат должен набрать 50% голосов + один голос (сокращенно система "50+1").

Об этом передает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

"Если будет принята процедура избрания кандидата, имеющего большинство голосов, то президентские выборы будут проходить быстрее, менее трудоемко и не приведут к неправильным путям", - заявил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, действующая конституция Турции содержит "дух путчистского менталитета", а его целью является создание нового основного закона страны.

"Мы несколько раз начинали работу над новой конституцией в парламенте, но она всегда оставалась незавершенной из-за препятствий со стороны оппозиции и невыполнения ею своих обещаний", - посетовал он.

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