Эрдоган: Предложения США по Газе не заслуживают внимания Турции

Предложения США относительно сектора Газа не заслуживают внимания Турции для обсуждения.

Предложения США относительно сектора Газа не заслуживают внимания Турции для обсуждения.

Как передает Report , об этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам перед началом своего азиатского турне, в ходе которого посетит Малайзию, Индонезию и Пакистан.

"С нашей точки зрения, нет ничего заслуживающего внимания или обсуждения в предложениях относительно Газы, выдвинутых новой американской администрацией под давлением сионистского лобби. Это все попытки взбаламутить воду в Газе", - заявил Эрдоган.

Ранее президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа. Агентство Reuters сообщало, что американский лидер рассматривает Газу как "место сноса" и считает "бесчеловечным заставлять людей жить на непригодной для жизни земле", рассчитывая в перспективе переселение палестинцев из анклава.