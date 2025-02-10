Эрдоган: Предложения США по Газе не заслуживают внимания Турции

Предложения США относительно сектора Газа не заслуживают внимания Турции для обсуждения.
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"С нашей точки зрения, нет ничего заслуживающего внимания или обсуждения в предложениях относительно Газы, выдвинутых новой американской администрацией под давлением сионистского лобби. Это все попытки взбаламутить воду в Газе", - заявил Эрдоган.
Ранее президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа. Агентство Reuters сообщало, что американский лидер рассматривает Газу как "место сноса" и считает "бесчеловечным заставлять людей жить на непригодной для жизни земле", рассчитывая в перспективе переселение палестинцев из анклава.