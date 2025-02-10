О нас

Эрдоган: Предложения США по Газе не заслуживают внимания Турции

Эрдоган: Предложения США по Газе не заслуживают внимания Турции Предложения США относительно сектора Газа не заслуживают внимания Турции для обсуждения.
В регионе
10 февраля 2025 г. 00:08
Эрдоган: Предложения США по Газе не заслуживают внимания Турции

Предложения США относительно сектора Газа не заслуживают внимания Турции для обсуждения.

Как передает Report, об этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам перед началом своего азиатского турне, в ходе которого посетит Малайзию, Индонезию и Пакистан.

"С нашей точки зрения, нет ничего заслуживающего внимания или обсуждения в предложениях относительно Газы, выдвинутых новой американской администрацией под давлением сионистского лобби. Это все попытки взбаламутить воду в Газе", - заявил Эрдоган.

Ранее президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа. Агентство Reuters сообщало, что американский лидер рассматривает Газу как "место сноса" и считает "бесчеловечным заставлять людей жить на непригодной для жизни земле", рассчитывая в перспективе переселение палестинцев из анклава.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: ABŞ-nin Qəzza ilə bağlı təkliflərinin müzakirə ediləcək heç bir tərəfi yoxdur

Другие новости из категории

В Иране заявили, что ВМС КСИР могут перекрыть Ормузский пролив
В Иране заявили, что ВМС КСИР могут перекрыть Ормузский пролив
9 февраля 2025 г. 22:36
МИД: Иран не намерен вести переговоры с США под давлением
МИД: Иран не намерен вести переговоры с США под давлением
9 февраля 2025 г. 18:11
В Карачаево-Черкесии трое, включая ребенка, погибли при пожаре в частном доме
В Карачаево-Черкесии трое, включая ребенка, погибли при пожаре в частном доме
9 февраля 2025 г. 16:06
В Турции названы сроки избрания членов комиссии по расследованию пожара в отеле
В Турции названы сроки избрания членов комиссии по расследованию пожара в отеле
9 февраля 2025 г. 15:39
Землетрясение магнитудой 7,5 у Санторини будет ощущаться в Турции силой в 5 баллов
Землетрясение магнитудой 7,5 у Санторини будет ощущаться в Турции силой в 5 баллов
9 февраля 2025 г. 14:14
В Москве не комментируют публикации о разговоре Путина и Трампа
В Москве не комментируют публикации о разговоре Путина и Трампа
9 февраля 2025 г. 12:48
Турция отправит на Луну две космические миссии
Турция отправит на Луну две космические миссии
9 февраля 2025 г. 11:13
КСИР попросил Али Хаменеи снять фетву о запрете ядерного оружия
КСИР попросил Али Хаменеи снять фетву о запрете ядерного оружия
9 февраля 2025 г. 10:27
Президент Украины: Россия не готова к переговорам
Президент Украины: Россия не готова к переговорам
9 февраля 2025 г. 04:24
Министр финансов Турции об инфляции: Легко добиться результата не получится
Министр финансов Турции об инфляции: Легко добиться результата не получится
9 февраля 2025 г. 01:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi