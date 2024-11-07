О нас

Эрдоган позвонил Трампу

Эрдоган позвонил Трампу Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил избранному президенту США Дональду Трампу и поздравил его с победой на выборах.
В регионе
7 ноября 2024 г. 01:41
Эрдоган позвонил Трампу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил избранному президенту США Дональду Трампу и поздравил его с победой на выборах.

Как сообщает Report, об этом проинформировало Управление по коммуникациям Администрации президента Турции.

"<...> Эрдоган провел телефонный разговор с избранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом", – отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что в ходе телефонного разговора "Эрдоган поздравил Трампа с победой на выборах".

"В разговоре президент Эрдоган пожелал развития сотрудничества между Турцией и США в новый период", – говорится в публикации Управления.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Trampa zəng edib

Другие новости из категории

Харрис назвала признание итогов выборов фундаментальным принципом демократии
Харрис назвала признание итогов выборов фундаментальным принципом демократии
7 ноября 2024 г. 02:03
Посол США: Отношения между народами Грузии и США не зависят от выборов
Посол США: Отношения между народами Грузии и США не зависят от выборов
6 ноября 2024 г. 20:12
МИД РФ: Послу Молдовы заявлен протест в связи с недружественными шагами
МИД РФ: Послу Молдовы заявлен протест в связи с недружественными шагами
6 ноября 2024 г. 17:26
Два пенсионера погибли при пожаре в доме престарелых в Грузии
Два пенсионера погибли при пожаре в доме престарелых в Грузии
6 ноября 2024 г. 16:35
Мирзиёев и Орбан обсудили стратегическое партнерство между Узбекистаном и Венгрией
Мирзиёев и Орбан обсудили стратегическое партнерство между Узбекистаном и Венгрией
6 ноября 2024 г. 16:04
Встреча секретарей Совбезов стран СНГ пройдет 7 ноября
Встреча секретарей Совбезов стран СНГ пройдет 7 ноября
6 ноября 2024 г. 15:21
Принят новый флаг Организации тюркских государств
Принят новый флаг Организации тюркских государств
6 ноября 2024 г. 14:31
В Испании выделят по 72 тыс. евро семьям погибших из-за наводнений
В Испании выделят по 72 тыс. евро семьям погибших из-за наводнений
6 ноября 2024 г. 13:58
Геворг Папоян: Армяно-азербайджанские переговоры продолжаются в позитивном ключе
Геворг Папоян: Армяно-азербайджанские переговоры продолжаются в позитивном ключе
6 ноября 2024 г. 13:10
Эрдоган: Уверен, что Тюркский инвестфонд в скором времени начнет поддержку проектов
Эрдоган: Уверен, что Тюркский инвестфонд в скором времени начнет поддержку проектов
6 ноября 2024 г. 12:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi