Эрдоган позвонил Трампу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил избранному президенту США Дональду Трампу и поздравил его с победой на выборах.
Как сообщает
"<...> Эрдоган провел телефонный разговор с избранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом", – отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что в ходе телефонного разговора "Эрдоган поздравил Трампа с победой на выборах".
"В разговоре президент Эрдоган пожелал развития сотрудничества между Турцией и США в новый период", – говорится в публикации Управления.