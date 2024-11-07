Эрдоган позвонил Трампу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил избранному президенту США Дональду Трампу и поздравил его с победой на выборах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил избранному президенту США Дональду Трампу и поздравил его с победой на выборах.

Как сообщает Report , об этом проинформировало Управление по коммуникациям Администрации президента Турции.

"<...> Эрдоган провел телефонный разговор с избранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом", – отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что в ходе телефонного разговора "Эрдоган поздравил Трампа с победой на выборах".

"В разговоре президент Эрдоган пожелал развития сотрудничества между Турцией и США в новый период", – говорится в публикации Управления.