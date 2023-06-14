Эрдоган: Позиция ЕС по Северному Кипру и членству Турции является неискренней

Европейский союз придерживается неискренней политики по Северному Кипру и членству Турции в ЕС.

Европейский союз придерживается неискренней политики по Северному Кипру и членству Турции в ЕС.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими его в ходе первой после переизбрания зарубежной поездки в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) и Азербайджан.

"Прошло 50 лет, а в позиции ЕС никаких изменений нет", - пояснил Эрдоган.

Он также отметил, что позиция нынешней администрации греческой общины острова, более миролюбива нежели предыдущие.

"Если они продолжат придерживаться данной миролюбивой тенденции, и не будут оглядываться на провокации, в особенности со стороны ЕС, и тем самым скажут "да" факту "суверенного равноправия" Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), то Анкара может сказать [диалогу]: "Почему бы и нет". Однако первоочередным в этом вопросе является признание "суверенного равноправия" ТРСК. Без этого никак", - подчеркнул Эрдоган.