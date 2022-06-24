Эрдоган: Пожар в Мармарисе в значительной степени взят под контроль

Лесной пожар в районе турецкого курорта Мармарис на побережье Эгейского моря в значительной степени взят под контроль.

Лесной пожар в районе турецкого курорта Мармарис на побережье Эгейского моря в значительной степени взят под контроль.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, совершивший вторую за последние дни поездку в регион.

"Мы совершили облет территории. Пожар в значительной степени взят под контроль", - сказал Эрдоган.

По его словам, жертв в результате пожара нет. Угарным газом отравились 47 человек, 19 были госпитализированы и отпущены домой после оказания необходимой медицинской помощи. Из района пожара в целях безопасности эвакуированы 435 человек, значительная их часть уже вернулась в свои дома, добавил президент Турции.

Эрдоган также сообщил, что в тушении пожара задействованы более 60 самолетов и вертолетов. На земле огонь тушат почти 4,6 тыс. человек, 1,2 тыс. единиц техники, в том числе специальной.