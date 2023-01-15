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Эрдоган: Поставками зерна из РФ Турция решит проблему обеспечения им бедных стран Африки

Эрдоган: Поставками зерна из РФ Турция решит проблему обеспечения им бедных стран Африки Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил планы бесплатных поставок российской сельхозпродукции бедным странам Африки.
В регионе
15 января 2023 г. 22:14
Эрдоган: Поставками зерна из РФ Турция решит проблему обеспечения им бедных стран Африки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил планы бесплатных поставок российской сельхозпродукции бедным странам Африки.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TRT, тем самым удастся сбалансировать нынешнюю ситуацию с вывозом зерновых с Украины, при которой на нуждающиеся в них африканские страны приходится всего 14% от общего объема экспорта.

"Турция стала страной, благодаря которой был решен вопрос с созданием зернового коридора, однако на этом наша миссия не завершена. Нашей целью является переработка российского зерна, которое бедным странам предложил направлять президент РФ Владимир Путин, и его поставки нуждающимся государствам Африки. К настоящему времени по зерновому коридору 44% сельхозпродукции было отправлено в Европу и 14% - в Африку. Мы дадим свой ответ, сбалансировав ситуацию поставками бедным африканским странам", - отметил Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Türkiyə yoxsul Afrika ölkələrinin problemini Rusiyadan taxıl təmin etməklə həll edəcək”

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