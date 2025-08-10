Эрдоган: После сильного землетрясения задействованы все профильные ведомства

В связи с сильным землетрясением, произошедшим в Турции, задействованы все профильные ведомства.

Как сообщает Report , об этом в соцсети Х написал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Желаю скорейшего выздоровления всем нашим гражданам, пострадавшим при землетрясении в Балыкесире. С первого момента все наши структуры приведены в действие. Мы также внимательно следим за ситуацией", - отметил он.

Министр внутренних дел Али Йерликая сообщил, что подразделения Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) и других профильных структур немедленно направлены в район бедствия: "В настоящее время негативных ситуаций не зафиксировано. Мы следим за процессом поминутно".

Отметим, что в результате землетрясения магнитудой 6,1 в провинции Балыкесир разрушено несколько зданий. Природное явление зафиксировано в районе Сындыргы, очаг землетрясения залегал на глубине 11 км.

По информации местной прессы, в Манисе также произошли два землетрясения магнитудой 4,6 и 4,3.