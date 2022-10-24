Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень

После Отечественной войны мы подняли наши отношения с Азербайджаном на новый уровень.

После Отечественной войны мы подняли наши отношения с Азербайджаном на новый уровень.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении к народу после заседания Кабинета министров.

Напомнив об участии в открытии Зангиланcкого международного аэропорта на прошлой неделе, турецкий лидер сказал:

"После Отечественной войны мы подняли наши отношения с Азербайджаном на новый уровень. Мы создали новую эру, в срочном порядке ратифицировав Шушинскую декларацию в наших Меджлисах. В ходе этих визитов мы приняли решения, которые помогут в разминировании территорий, что станет еще одним важным шагом для оживления региона".