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Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень

Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень После Отечественной войны мы подняли наши отношения с Азербайджаном на новый уровень.
В регионе
24 октября 2022 г. 21:07
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень

После Отечественной войны мы подняли наши отношения с Азербайджаном на новый уровень.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении к народу после заседания Кабинета министров.

Напомнив об участии в открытии Зангиланcкого международного аэропорта на прошлой неделе, турецкий лидер сказал:

"После Отечественной войны мы подняли наши отношения с Азербайджаном на новый уровень. Мы создали новую эру, в срочном порядке ратифицировав Шушинскую декларацию в наших Меджлисах. В ходе этих визитов мы приняли решения, которые помогут в разминировании территорий, что станет еще одним важным шагом для оживления региона".

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Версия на английском языке Erdogan: After the Patriotic War, we raised relations with Azerbaijan to a new level
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Vətən müharibəsindən sonra Azərbaycanla münasibətləri yeni səviyyəyə qaldırdıq"

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