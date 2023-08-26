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Эрдоган посетит Китай в октябре

Эрдоган посетит Китай в октябре Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Китай в октябре.
В регионе
26 августа 2023 г. 11:30
Эрдоган посетит Китай в октябре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Китай в октябре.

Как сообщает Report, об этом пишет турецкая газета Milliyet.

Отмечается, что в настоящее время ведутся дискуссии относительно вопросов, которые будет обсуждать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, проводится соответствующая работа: “Китайцы заинтересованы в финансировании или создании совместных предприятий в Конье, Аксарае и на средиземноморском побережье”.

Отметим, что глава турецкого государства находился с визитом в Китае в мае 2017 года.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan oktyabrda Çinə səfər edəcək

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