Эрдоган в конце недели посетит Казахстан с официальным визитом

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Казахстан по приглашению Нурсултана Назарбаева 11-12 декабря, передает Report со ссылкой на СМИ Казахстана.

В рамках официального двухдневного визита глава Турции сначала встретится с президентом Казахстана один на один, а затем в составе делегаций.

Стороны обсудят двусторонние отношения, а также региональную и международную повестку дня.

Ожидается обсуждение подготовки к 3-му заседанию Совета по стратегическому сотрудничеству между Казахстаном и Турцией.

Турция была первой страной, признавшей независимость Казахстана 16 декабря 1991 года. Страны установили дипломатические отношения в марте 1992 года.