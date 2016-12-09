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    Эрдоган в конце недели посетит Казахстан с официальным визитом

    Стороны обсудят двусторонние отношения, а также региональную и международную повестку дня

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Казахстан по приглашению Нурсултана Назарбаева 11-12 декабря, передает Report со ссылкой на СМИ Казахстана.

    В рамках официального двухдневного визита глава Турции сначала встретится с президентом Казахстана один на один, а затем в составе делегаций.

    Стороны обсудят двусторонние отношения, а также региональную и международную повестку дня.

    Ожидается обсуждение подготовки к 3-му заседанию Совета по стратегическому сотрудничеству между Казахстаном и Турцией.

    Турция была первой страной, признавшей независимость Казахстана 16 декабря 1991 года. Страны установили дипломатические отношения в марте 1992 года.

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