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Эрдоган посетит информцентр для ознакомления с ситуацией в зоне бедствия

Эрдоган посетит информцентр для ознакомления с ситуацией в зоне бедствия Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня посетит Государственный координационный информационный центр.
В регионе
7 февраля 2023 г. 15:17
Эрдоган посетит информцентр для ознакомления с ситуацией в зоне бедствия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня посетит Государственный координационный информационный центр.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили в Управлении по связям Администрации президента.

Сообщается, что глава государства получит последние данные о ситуации в зоне бедствия, а также "будет лично координировать ход работ в 10-ти провинциях страны".

По данным агентства, свыше 110 тыс. граждан Турции обратились в Управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧС (AFAD) при МВД Турции для участия в поисково-спасательных операциях в качестве добровольцев. Общее число добровольцев возросло до 719 тыс. человек.

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Версия на английском языке Erdogan to visit information center to get acquainted with situation in disaster zone

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