Эрдоган посетит информцентр для ознакомления с ситуацией в зоне бедствия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня посетит Государственный координационный информационный центр.
Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили в Управлении по связям Администрации президента.
Сообщается, что глава государства получит последние данные о ситуации в зоне бедствия, а также "будет лично координировать ход работ в 10-ти провинциях страны".
По данным агентства, свыше 110 тыс. граждан Турции обратились в Управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧС (AFAD) при МВД Турции для участия в поисково-спасательных операциях в качестве добровольцев. Общее число добровольцев возросло до 719 тыс. человек.