Эрдоган посетит информцентр для ознакомления с ситуацией в зоне бедствия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня посетит Государственный координационный информационный центр.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня посетит Государственный координационный информационный центр.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили в Управлении по связям Администрации президента.

Сообщается, что глава государства получит последние данные о ситуации в зоне бедствия, а также "будет лично координировать ход работ в 10-ти провинциях страны".

По данным агентства, свыше 110 тыс. граждан Турции обратились в Управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧС (AFAD) при МВД Турции для участия в поисково-спасательных операциях в качестве добровольцев. Общее число добровольцев возросло до 719 тыс. человек.