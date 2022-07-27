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Эрдоган посетит Балканы в начале сентября

Эрдоган посетит Балканы в начале сентября Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Балканы в начале сентября.
В регионе
27 июля 2022 г. 19:37
Эрдоган посетит Балканы в начале сентября

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Балканы в начале сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил кабинет президента Сербии.

По данным агентства, Эрдоган посетит Сербию, Боснию и Герцеговину, а также другие страны региона в начале сентября.

В середине июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу находился в Белграде с визитом, во время которого провел переговоры с президентом Сербии Александаром Вучичем, премьер-министром Аной Брнабич, а также с министром иностранных дел Николой Селаковичем. Кроме того, глава турецкого МИД договорился о скором визите в Сербию Эрдогана, дата которого обсуждалась.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan sentyabrda Balkan ölkələrinə səfər edəcək
Версия на английском языке Erdogan to visit Balkans in early September

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