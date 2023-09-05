Эрдоган пообещал жестче бороться с дороговизной жизни в Турции

Власти Турции намерены жестче бороться с дороговизной жизни в стране в связи с увеличившимся в августе показателем инфляции, которая достигла 56%.

Власти Турции намерены жестче бороться с дороговизной жизни в стране в связи с увеличившимся в августе показателем инфляции, которая достигла 56%.

Как передает Report , об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам четырехчасового заседания кабинета министров Турции.

"Тот факт, что годовая инфляция в августе выросла до 56%, говорит о том, что бороться с дороговизной жизни нужно еще более жестко. Безусловно, это долгий, трудный и кропотливый процесс. Мы как правительство, преодолевшее множество трудностей, искренне верим, что с божьей помощью поставим инфляцию на колени. Мы решительно реализуем программы по снижению инфляции", - подчеркнул Эрдоган.

По его словам, завтра власти приступят "к реализации среднесрочного плана развития экономики, который готовился уже давно".