Эрдоган пообещал ввести послабления для предпринимателей из России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ввести всевозможные послабления для представителей российского бизнеса, которые желают инвестировать средства в турецкую экономику.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным и представителями российских и турецких деловых кругов.

"Турция и Россия находятся в поиске новых возможностей для достижения уровня товарооборота в 100 млрд долларов. Мы не рассматриваем ваши фирмы как иностранные или российские, мы их рассматриваем в качестве своих собственных. Российских предпринимателей, которые хотят инвестировать в Турцию, мы обеспечим всеми возможными послаблениями", - сказал турецкий лидер.

Президент республики сообщил, что "поручил всем ведомствам страны приложить максимум усилий для облегчения торговых связей с Россией".

Эрдоган также выразил надежду, что вскоре "Россия и Турция перейдут на расчеты в национальных валютах".