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Эрдоган пообещал ввести послабления для предпринимателей из России

Эрдоган пообещал ввести послабления для предпринимателей из России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ввести всевозможные послабления для представителей российского бизнеса, которые желают инвестировать средства в турецкую экономику.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным и представителями российских и турецких деловых кругов.

"Турция и Россия находятся в поиске новых возможностей для достижения уровня товарооборота в 100 млрд долларов. Мы не рассматриваем ваши фирмы как иностранные или российские, мы их рассматриваем в качестве своих собственных. Российских предпринимателей, которые хотят инвестировать в Турцию, мы обеспечим всеми возможными послаблениями", - сказал турецкий лидер.

Президент республики сообщил, что "поручил всем ведомствам страны приложить максимум усилий для облегчения торговых связей с Россией".

Эрдоган также выразил надежду, что вскоре "Россия и Турция перейдут на расчеты в национальных валютах".

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