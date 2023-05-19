Эрдоган пообещал в случае победы на президентских выборах Турции работать с Байденом

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае победы на президентских выборах в Турции будет работать с американским лидером Джо Байденом.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае победы на президентских выборах в Турции будет работать с американским лидером Джо Байденом в случае своей победы во втором туре президентских выборов 28 мая в республике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил телеканалу CNN.

"Без сомнения. Я буду работать с господином Байденом", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также подчеркнул, что в случае ухода Байдена с поста президента США "будет работать с тем, кто его заменит".