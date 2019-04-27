Эрдоган пообещал продолжить укрепление безопасности Турции, в том числе покупкой С-400

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал продолжить укрепление безопасности республики, в том числе посредством приобретения у России зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, несмотря на разногласия с США по этой теме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом турецкий лидер заявил на съезде возглавляемой им Партии справедливости и развития (ПСР) в городе Кызылджахамам.

"У нас с США серьезные расхождения во взглядах относительно приобретения С-400. Но кто бы что ни говорил, самым главным для нас остается будущее нашей страны. Мы продолжим предпринимать различные шаги по уничтожению террористов в Сирии, а также будем и дальше укреплять нашу безопасность, в том числе путем закупки С-400. Одни говорят одно, другие - другое. Но важно то, что говорим мы", - приводит его слова телеканал NTV.