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Эрдоган пообещал дальнейшее снижение процентной ставки в Турции

Эрдоган пообещал дальнейшее снижение процентной ставки в Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу о планах властей страны и далее снижать процентную банковскую ставку, которая в настоящее время составляет 12%.
В регионе
8 октября 2022 г. 19:39
Эрдоган пообещал дальнейшее снижение процентной ставки в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу о планах властей страны и далее снижать процентную банковскую ставку, которая в настоящее время составляет 12%.

Как передает Report, трансляцию с мероприятия вел телеканал TRT.

"Пока ваши братья находятся у власти, процентная ставка будет продолжать снижаться каждый день, каждую неделю и каждый месяц. Мы не нуждаемся ни в чьих советах и рекомендациях", - сказал Эрдоган, выступая на церемонии открытия промышленных объектов в городе Балыкесир на северо-западе страны.

Центробанк Турции с конца прошлого года до августа нынешнего держал ставку на аукционах недельного репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг) на уровне 14%, а затем начал ее снижать.

Напомним, что власти Турции с декабря прошлого года проводят так называемую новую экономическую политику, упор в которой делается на укрепление турецкой лиры. Однако национальная турецкая валюта с начала года обесценилась более чем на 25%, и такая тенденция, по прогнозам экономистов, сохранится.

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