Эрдоган: "Полумесяц и звезда" внушит страх врагам Турции и доверие – друзьям

Проект "Полумесяц и звезда" – структура, которая внушит страх врагам Турции и доверие – друзьям.
Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии начала реализации проекта.
По его словам, в рамках "Полумесяца и звезды" будет создана централизованная, единая система обороны.
"В комплексе будут размещены здания Министерства национальной обороны, Генштаба, командований видов вооруженных сил", - добавил глава турецкого государства.
Отметим, что проект "Полумесяц и звезда" (Ay Yıldız) предполагает строительство в Анкаре единого комплекса оборонных ведомств. Его открытие планируется реализовать до 2023 года, когда Турецкая Республика будет отмечать 100-летие.