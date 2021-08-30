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Эрдоган: "Полумесяц и звезда" внушит страх врагам Турции и доверие – друзьям

Эрдоган: "Полумесяц и звезда" внушит страх врагам Турции и доверие – друзьям В рамках "Полумесяца и звезды" будет создана централизованная, единая система обороны
В регионе
30 августа 2021 г. 18:33
Эрдоган: Полумесяц и звезда внушит страх врагам Турции и доверие – друзьям
Реджеп Тайип Эрдоган

Проект "Полумесяц и звезда" – структура, которая внушит страх врагам Турции и доверие – друзьям.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии начала реализации проекта.

По его словам, в рамках "Полумесяца и звезды" будет создана централизованная, единая система обороны.

"В комплексе будут размещены здания Министерства национальной обороны, Генштаба, командований видов вооруженных сил", - добавил глава турецкого государства.

Отметим, что проект "Полумесяц и звезда" (Ay Yıldız) предполагает строительство в Анкаре единого комплекса оборонных ведомств. Его открытие планируется реализовать до 2023 года, когда Турецкая Республика будет отмечать 100-летие.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Düşmənə qorxu, dosta güvən verən bir struktur quracağıq”

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