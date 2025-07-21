Эрдоган: Политические барьеры на пути Турции к членству в ЕС должны быть устранены

14:52 Политические барьеры, установленные на пути Турции к членству в Европейском Союзе (ЕС), должны быть немедленно устранены.

Политические барьеры, установленные на пути Турции к членству в Европейском Союзе (ЕС), должны быть немедленно устранены.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на борту самолета по возвращении из Северного Кипра.

Он добавил, что нельзя ждать ни дня для продвижения переговоров о членстве Турции в ЕС: "Необходимо достичь прогресса по этому вопросу именно сейчас. Мы еще раз заявляем всем нашим коллегам в ЕС, что сохраняем твердую приверженность полноправному членству. Политические барьеры, установленные в отношении Турции, должны быть немедленно устранены. Мы ожидаем от стран ЕС продолжения отношений со справедливым подходом".

Эрдоган считает, что события, происходящие в Европе и вокруг нее, разногласия внутри ЕС показывают, что союзу нужен такой динамичный и ориентированный на решения член, как Турция: "Освобождение от влияния устаревших политических перспектив может стать шагом для Евросоюза в осознании новой эпохи и ведении его в будущее. Турция готова к полному членству".