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Эрдоган поговорил по видеосвязи с турецким астронавтом

Эрдоган поговорил по видеосвязи с турецким астронавтом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по видеосвязи с турецким астронавтом Альпером Гезеравджи, который в составе экипажа Axiom-3 (Ax-3) прибыл на Международную космическую станцию (МКС).
В регионе
22 января 2024 г. 16:57
Эрдоган поговорил по видеосвязи с турецким астронавтом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по видеосвязи с турецким астронавтом Альпером Гезеравджи, который в составе экипажа Axiom-3 (Ax-3) прибыл на Международную космическую станцию (МКС).

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, Эрдоган пожелал Гезеравджи успехов, отметив, что его достижение станет новым стимулом для подростков.

"Возможно, теперь десятки молодых людей потянутся в эту сферу. Турция уже стала одной из космических стран. Это событие положило начало новому этапу нашей деятельности в космосе", - сказал глава Турции.

Космонавт, в свою очередь, проинформировал главу государства о научных экспериментах.

Ожидается, что в рамках 14-дневной миссии А. Гезеравджи проведет на борту орбитальной станции 13 научных экспериментов, разработанных турецкими учеными и исследовательскими институтами.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan canlı yayımda kosmosdakı ilk türkiyəli astronavtla danışıb

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