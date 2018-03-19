Эрдоган подтвердил возможность проведения операции на севере Ирака

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Турция в случае необходимости может провести военную операцию против террористов на севере Ирака.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре.

"Мы можем однажды ночью без предупреждения войти в Синджар (регион на севере Ирака) и очистить его от Рабочей партии Курдистана", - сказал он.

Говоря об операции "Оливковая ветвь", которую Турция проводит в районе Африн на севере Сирии, Эрдоган заявил, что на данный момент ВС республики "нейтрализовали 3622 террориста". Президент также подчеркнул, что "Турция намерена продолжать борьбу в Сирии до ликвидации террористического коридора, который проходит через Манбидж, Кобани, Телль-Абъяд, Рас-эль-Айн и Камышлы".