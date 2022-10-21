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Эрдоган подтвердил наличие у Турции новой баллистической ракеты Tayfun

Эрдоган подтвердил наличие у Турции новой баллистической ракеты Tayfun Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в пятницу наличие у страны новой баллистической ракеты Tayfun, секретные испытания которой проводились 18 октября.
В регионе
21 октября 2022 г. 16:09

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в пятницу наличие у страны новой баллистической ракеты Tayfun, секретные испытания которой проводились 18 октября.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Теперь у нас есть Tayfun, и это наш месседж", - подчеркнул турецкий президент во время выступления в Стамбульском университете. Трансляция выступления велась на странице Эрдогана в Twitter.

Как сообщает Anadolu, Эрдоган отметил, что одним из технологически емких и важных секторов экономики является оборонная промышленность.

"Объем экспорта продукции оборонного назначения Турции за годы правления Партии справедливости и развития вырос с 250 млн долларов до 3 млрд долларов", - констатировал он.

Он отметил, что число оборонных проектов в Турции за 20 лет возросло с 62 до более 750, а бюджет с 5,5 млрд долларов до 75 млрд долларов.

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