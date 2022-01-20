Эрдоган подтвердил, что Турция хочет провести встречу Путина с Зеленским

"Нас огорчает, что между Россией и Украиной сформировалась атмосфера войны. Мы рассчитываем, провести встречу Путина и Зеленского. В начале следующего месяца у меня будет визит в Украину", - сказал президент Турции.
Эрдоган подтвердил, что Турция хочет провести встречу Путина с ЗеленскимЭрдоган подтвердил, что Турция хочет провести встречу Путина с Зеленским Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил в четверг стремление Анкары провести на своей территории встречу президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В регионе
20 января 2022 г. 20:35
https://static.report.az/photo/cb6d1cc8-960e-384c-87c8-a7ea5cce97b1.jpgРеджеп Тайип Эрдоган
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Türkiyənin Putin-Zelenski görüşünə ev sahibliyi etmək istədiyini təsdiqləyib