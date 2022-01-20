Эрдоган подтвердил, что Турция хочет провести встречу Путина с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил в четверг стремление Анкары провести на своей территории встречу президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил в четверг стремление Анкары провести на своей территории встречу президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом сказал турецкий президент на пресс-конференции в Анкаре.

"Нас огорчает, что между Россией и Украиной сформировалась атмосфера войны. Мы рассчитываем, провести встречу Путина и Зеленского. В начале следующего месяца у меня будет визит в Украину", - сказал президент Турции.