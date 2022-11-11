Эрдоган: Подписанный в Самарканде документ является важной дорожной картой

Документ стратегического характера, подписанный сегодня в Самарканде, является важной дорожной картой для нас.

Документ стратегического характера, подписанный сегодня в Самарканде, является важной дорожной картой для нас.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал на своей странице в Twitter.

Он отметил, что на IX саммите лидеров стран-участниц Организации тюркских государств (ТДТ), состоявшемся 11 ноября в Самарканде, были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в сферах политики, безопасности, торговли, транспорта, энергетики, здравоохранения и многих других.