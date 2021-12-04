О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эрдоган изменил бренд Турции на "Türkiye"

Эрдоган изменил бренд Турции на "Türkiye" Новым экспортным брендом Турции, нацеленным на повышение узнаваемости известных турецких брендов и продукции за рубежом, отныне является "Türkiye" (Турция)
В регионе
4 декабря 2021 г. 13:04
Эрдоган изменил бренд Турции на Türkiye

Новым экспортным брендом Турции, нацеленным на повышение узнаваемости известных турецких брендов и продукции за рубежом, отныне является "Türkiye" (Турция).

Как передает Report со ссылкой на агентство Анадолу, текст указа президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана был опубликован в субботу в Resmi Gazete.

В тексте указа отмечается, что решение о смене бренда страны является очередным комплексным шагом, отражающим богатую культуру и наследие страны, призванным подтвердить добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции.

В документе отмечается, что термин "Türkiye" (Турция) наиболее полно отражает культуру и ценности турецкого народа. В данной связи принято решение о переименовании бренда страны. Отныне вместо бренда "Made in Turkey", экспортная продукция будет поставляться под единым брендом "Made in Türkiye".

При этом во всех официальных документах страны, в том числе любых переписках с иностранными государствами и организациями, вместо слов "Turkey", "Turkei", "Turquie" и т.д., будет использоваться единый термин "Türkiye".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Erdogan changes Turkey’s brand to Türkiye
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan "Türkiye" brendi ilə bağlı qərar imzalayıb

Самое важное

Погибшим при крушении вертолета военнослужащим предоставлен статус шехида
Погибшим при крушении вертолета военнослужащим предоставлен статус шехида
3 декабря 2021 г. 21:06
Список изменений в госбюджет Азербайджана на следующий год
Список изменений в госбюджет Азербайджана на следующий год
3 декабря 2021 г. 16:57
Азербайджан приобрел у Турции новый военный самолет
ФотоАзербайджан приобрел у Турции новый военный самолет
3 декабря 2021 г. 15:12
Обезврежен армянин, напавший на азербайджанского военнослужащего в Ходжавенде
Обезврежен армянин, напавший на азербайджанского военнослужащего в Ходжавенде
3 декабря 2021 г. 15:12
Премьер-министр прокомментировал рост цен
Премьер-министр прокомментировал рост цен
3 декабря 2021 г. 12:39
Ильхам Алиев принял президента Фонда этнического взаимопонимания США
Ильхам Алиев принял президента Фонда этнического взаимопонимания США
2 декабря 2021 г. 19:12
Глава МИД Азербайджана встретился с Энтони Блинкеном
Глава МИД Азербайджана встретился с Энтони Блинкеном
2 декабря 2021 г. 18:27
Имдад Ализаде: Освобождение Лачина – дипломатический и военный успех Азербайджана
Имдад Ализаде: Освобождение Лачина – дипломатический и военный успех Азербайджана
2 декабря 2021 г. 16:05
Госсекретарь США призвал Баку и Ереван к восстановлению коммуникаций в регионе
Госсекретарь США призвал Баку и Ереван к восстановлению коммуникаций в регионе
2 декабря 2021 г. 15:01
Президент Ильхам Алиев принял председателя Совета по высшему образованию Турции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял председателя Совета по высшему образованию Турции
2 декабря 2021 г. 10:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi