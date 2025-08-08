О нас

Эрдоган подписал решение о создании Координационного совета по полярным регионам Турции

Эрдоган подписал решение о создании Координационного совета по полярным регионам Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал решение о создании Координационного совета по полярным регионам.
В регионе
8 августа 2025 г. 07:16
Эрдоган подписал решение о создании Координационного совета по полярным регионам Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал решение о создании Координационного совета по полярным регионам.

Как передает Report со ссылкой на Resmi Gazete, в документе подчеркивается важность укрепления международных позиций Турции в обоих полярных регионах для достижения целей, предусмотренных «Национальной стратегией полярных наук Турции (2023–2035)».

В связи с этим отмечается, что Координационный совет по полярным регионам создается с целью мониторинга событий в полярных районах, определения и обеспечения устойчивости стратегии Турции в отношении этих регионов, а также координации национальных исследований, проводимых там.

Совет, которым будет руководить министр промышленности и технологий, включит в свой состав заместителей министров окружающей среды, градостроительства и изменения климата, иностранных дел, энергетики и природных ресурсов, национальной обороны, сельского и лесного хозяйства, торговли, транспорта и инфраструктуры, а также руководителя Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) и директора Института полярных исследований Мармара научно-исследовательского центра TÜBİTAK.

Версия на азербайджанском языке Türkiyədə qütb bölgələri ilə bağlı koordinasiya şurası yaradılıb

