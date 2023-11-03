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Эрдоган подарил Токаеву электромобиль турецкого производства

Эрдоган подарил Токаеву электромобиль турецкого производства Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву турецкий электромобиль TOGG после завершения в Астане саммита Организации тюркских государств.
В регионе
3 ноября 2023 г. 19:05
Эрдоган подарил Токаеву электромобиль турецкого производства

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву турецкий электромобиль TOGG после завершения в Астане саммита Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"В знак уважения Реджеп Тайип Эрдоган подарил главе нашего государства электромобиль TOGG турецкого производства. Лидер Турции лично показал Касым-Жомарту Токаеву новый электрокар", - говорится в тексте.

Президент Казахстана выразил благодарность и поздравил коллегу с успешным началом серийного производства электромобилей, отметили в пресс-службе.

Ранее на встрече с Эрдоганом Токаев подчеркнул, что Турция является для Казахстана братским государством, а также самым близким и надежным стратегическим партнером.

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